POL-LIP: Barntrup. Münzautomat gestohlen.
Lippe (ots)
Im Zeitraum 13. - 18.05.2026 entwendeten bislang Unbekannte einen Münzautomaten für die Benutzung einer öffentlichen Toilette, der an einer Hauswand in der Straße Am Markt angebracht war. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
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