POL-LIP: Barntrup. Münzautomat gestohlen.

Lippe (ots) - Eine junge Frau meldete der Polizei einen sexuellen Übergriff im Bereich eines Weges an der Sprottauer Straße nahe eines Schulkomplexes. Zu der Tat soll es am Sonntagabend (17.05.2026) gegen 20.45 Uhr gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen ließ der bislang unbekannte Mann von der 25-jährigen Frau ab, als ein vorbeilaufender Jogger die Situation bemerkte und den Mann ansprach. Daraufhin flüchtete der ...

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