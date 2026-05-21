PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Möglicher Zeuge mit VW Polo zu Verkehrsunfall mit Sachschaden gesucht.

Lippe (ots)

Auf der Asendorfer Straße kam es am 13.05.2026 gegen 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, zu dem der genaue Hergang aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Beteiligten noch unklar ist. Daher sucht die Polizei nun einen möglichen Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 53-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld in Richtung Kalletal. Hinter ihm befand sich eine 19-jährige Audi A3-Fahrerin aus dem Kalletal. Aus bislang unklarer Ursache kam es zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Während des Unfalls soll auf der Gegenfahrbahn ein VW Polo mit dem Fragment-Kennzeichen LIP-FH unterwegs gewesen sein, dessen Fahrer oder Fahrerin möglicherweise Hinweise zum Unfallhergang geben kann. Die Person im VW Polo wird gebeten sich telefonisch unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 08:47

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. E-Scooter-Fahrer ohne Kennzeichen und alkoholisiert unterwegs.

    Lippe (ots) - Am Mittwochvormittag (20.05.2026) gegen 11.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen E-Scooter-Fahrer im Bereich Keßlerstraße/Schwalenberger Straße, nachdem dieser ihnen durch fehlende Versicherungskennzeichen aufgefallen war. Bei der Kontrolle ergab sich zusätzlich der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol sowie ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 08:45

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl von Kupferkabeln.

    Lippe (ots) - In der Borsigstraße entwendeten unbekannte Diebe in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (20.05.2026) zwischen 1.15 und 8 Uhr Kupferkabel von einem eingezäunten Außengelände einer Firma. Der entstandene Schaden ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 5 bittet um Zeugenhinweise zum Diebstahl: Wer Angaben zu verdächtigen Personen im angegebenen Zeitraum machen kann, meldet sich bitte unter der ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 08:44

    POL-LIP: Barntrup. Münzautomat gestohlen.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum 13. - 18.05.2026 entwendeten bislang Unbekannte einen Münzautomaten für die Benutzung einer öffentlichen Toilette, der an einer Hauswand in der Straße Am Markt angebracht war. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren