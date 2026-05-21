Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Möglicher Zeuge mit VW Polo zu Verkehrsunfall mit Sachschaden gesucht.

Lippe (ots)

Auf der Asendorfer Straße kam es am 13.05.2026 gegen 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, zu dem der genaue Hergang aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Beteiligten noch unklar ist. Daher sucht die Polizei nun einen möglichen Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 53-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld in Richtung Kalletal. Hinter ihm befand sich eine 19-jährige Audi A3-Fahrerin aus dem Kalletal. Aus bislang unklarer Ursache kam es zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Während des Unfalls soll auf der Gegenfahrbahn ein VW Polo mit dem Fragment-Kennzeichen LIP-FH unterwegs gewesen sein, dessen Fahrer oder Fahrerin möglicherweise Hinweise zum Unfallhergang geben kann. Die Person im VW Polo wird gebeten sich telefonisch unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

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