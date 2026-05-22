POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Geld aus Supermarkt-Kasse gestohlen.
Lippe (ots)
Am Donnerstagabend (21.05.2026) gegen 19.50 Uhr hebelten bislang Unbekannte eine verschlossene Kasse im Aldi-Markt in der Remmighauser Straße auf. Die Diebe nutzen einen kurzen Moment der Abwesenheit einer Mitarbeiterin aus dem Kassenbereich. Sie entwendeten Bargeld aus der Ladenkasse und flüchteten. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder möglichen Tatverdächtigen geben können, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.
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