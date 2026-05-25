POL-LIP: E-Scooterfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Lippe (ots) - Lügde-Rischenau, 23.05.2026 Ein Pkw-Fahrer überholte am Samstag (23.05.26) gegen 13:25 Uhr auf der Köterbergstraße mehrere Motorräder und geriet dabei in den Gegenverkehr. Dort waren ebenfalls drei Motorradfahrer unterwegs, die eine Vollbremsung einleiten mussten, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Dabei kamen alle drei Kradfahrer zu Fall, ...

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