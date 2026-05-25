POL-LIP: E-Scooterfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs
Lippe (ots)
Detmold-Zentrum, 24.05.2026
Am Samstag (24.05.26) gegen 08:00 Uhr wurde ein 40-Jähriger E-Scooterfahrer in der Detmolder Innenstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei zeigte er Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Alkohol- und Betäubungsmitteln hindeuteten. Es erfolgten eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.
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