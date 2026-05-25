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Polizei Lippe

POL-LIP: Überholmanöver bringt mehrere Motorradfahrer zu Sturz - Pkw-Fahrer flüchtet

Lippe (ots)

Lügde-Rischenau, 23.05.2026

Ein Pkw-Fahrer überholte am Samstag (23.05.26) gegen 13:25 Uhr auf der Köterbergstraße mehrere Motorräder und geriet dabei in den Gegenverkehr. Dort waren ebenfalls drei Motorradfahrer unterwegs, die eine Vollbremsung einleiten mussten, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Dabei kamen alle drei Kradfahrer zu Fall, wurden jedoch nicht verletzt. Die Motorräder wurden durch den Sturz beschädigt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndung nach einem Zeugenhinweis wurde der Pkw-Fahrer in Niedersachsen angetroffen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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