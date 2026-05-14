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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260514 - 0605 Frankfurt - Preungesheim: Streit auf Privatfeier endet im Krankenhaus

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von Mittwoch (13. Mai 2026) auf Donnerstag (14. Mai 2026) kam es im Rahmen privater Feierlichkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Einer der Streithähne wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 00:30 Uhr meldeten Zeugen zunächst eine Ruhestörung durch eine private Party in der Herrenapfelstraße. Auf der Party seien zudem einzelne Gäste miteinander in Streit geraten. Die Polizei begab sich umgehend vor Ort und traf auf ca. 50 Partygäste auf dem Gehweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwickelte sich zwischen zwei Personen eine Streitigkeit, in Folge derer es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden kam. Anschließend entfernten sich die Streitenden von der Feier. Einer der beiden wurde durch eingesetzte Streifen unweit der Party verletzt angetroffen und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie dem zweiten Beteiligten dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich auf dem zuständigen Revier unter 069 / 755 - 11200 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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