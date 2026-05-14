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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260514 - 0604 Frankfurt - Nordend-Ost: Abschleppdienst während der Arbeit bedroht

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (13. Mai 2026) wurden zwei Mitarbeiter eines Abschleppdiensts mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht.

Gegen 21:30 Uhr wurden die 44 und 36 Jahre alten Mitarbeiter des Abschleppdienstes in die Rotlintstraße gerufen, da dort ein Fahrzeug in einer Feuerwehrzufahrt parken würde. Dort angekommen, stellten die Mitarbeiter gleich mehrere Fahrzeuge in besagter Zufahrt fest, als sie von einer größeren Personengruppe angesprochen wurden. Es entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch, da die Personengruppe das Abschleppen der Fahrzeuge verhindern wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen zog einer der Unbekannten plötzlich einen waffenähnlichen Gegenstand und bedrohte die beiden Männer damit. Die Mitarbeiter flüchteten in ihr Fahrzeug, während die Personengruppe die genannten Fahrzeuge bestieg und damit wegfuhr.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden Männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 175cm groß, stark gebräunt, dünne Statur, Bart, bekleidet mit schwarzer Jacke

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen schwarzem BMW und einen schwarzen Range Rover.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich auf dem zuständigen Polizeirevier unter 069 / 755 - 10600 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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