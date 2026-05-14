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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260514 - 0603 Frankfurt - Bornheim: Exhibitionist im Straßenverkehr

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (12. Mai 2026) kam es zu exhibitionistischen Handlungen eines unbekannten Mannes gegenüber zwei minderjährigen Mädchen.

Gegen 15:15 Uhr befanden sich die beiden 13 und 14 Jahre alten Mädchen in einem Linienbus im Bereich der Dortelweiler Straße. Als dieser verkehrsbedingt zum Stehen kam, erblickten die Mädchen einen Mann, der in seinem Fahrzeug neben dem Bus hielt und die Mädchen anstarrte. Der unbekannte Mann habe nun seine Hose ausgezogen, an sich selbst manipuliert und dabei sein Mobiltelefon auf die beiden Minderjährigen gerichtet. Nachdem diese ihrerseits ebenfalls das Handy auf ihn richteten, sei der Mann mit hoher Geschwindigkeit davongefahren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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