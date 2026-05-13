Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260513 - 0600 Frankfurt - Nordend-West: Schlägerei von sieben Personen - Zwei Verletzte

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (12. Mai 2026) führte ein vorangegangener Streit zu einer Schlägerei vor dem Kino. Zwei Personen kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen waren beide Streitparteien in der gleichen Kinovorstellung. Nachdem ein 35- und ein 44-Jähriger eine fünfköpfige Gruppe darauf hingewiesen haben sollen, dass diese die Vorstellung störten, entwickelte sich ein verbaler Streit. Nach der Vorstellung trafen die Parteien gegen 22:30 Uhr vor dem Kino aufeinander, wo es zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Die von Unbeteiligten gerufene Polizei trennte die Kontrahenten. Die größere Personengruppe floh hierbei unerkannt. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell