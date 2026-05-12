Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Heusenstamm: Geraubter Fiat aufgefunden und sichergestellt: Zeugensuche!

Frankfurt (ots)

(la) Nachdem es am frühen Samstagmorgen, gegen 0.20 Uhr, in der Wilhelm-Leuschner-Straße (20er-Hausnummern) in Heusenstamm zu einem Fahrzeugraub gekommen war (wir berichteten unter der Meldung Nummer 16: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6273122), meldete sich am Montagnachmittag ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Dieser gab an, dass er einen abgeparkten Ford Fiesta in der Offenbacher Landstraße im Bereich der 490er-Hausnummern (Gemarkung Frankfurt am Main) entdeckt habe. Eine Überprüfung einer hinzugerufenen Streife ergab kurz darauf, dass es sich bei dem Kleinwagen um das am Samstagmorgen geraubten Auto handelte. Der Fiesta wurde abgeschleppt und soll nun auf etwaige Spuren untersucht werden.

Die Kriminalpolizei fragt nun:

- Wer hat den Abstellvorgang in der Offenbacher Landstraße beobachtet? - Wer hat in diesem Zusammenhang Personen gesehen? - Sind die Unbekannten, die das Auto abgestellt haben, in ein anderes Fahrzeug eingestiegen und davongefahren?

Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

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