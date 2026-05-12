Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260512 - 0598 Frankfurt - Unterliederbach: Festnahme nach versuchtem schwerem Raub

Frankfurt (ots)

(di) Nachdem gestern Abend (11. Mai 2026) ein 27-Jähriger versuchte, einem 57-Jährigen Geld zu rauben, erfolgte kurze Zeit später die Festnahme des Tatverdächtigen.

Gegen 17:35 Uhr soll der 27-Jährige von dem 57-Jährigen in einer Wohnung in Unterliederbach Bargeld gefordert haben. Weiterhin soll er versucht haben, unter Vorhalt eines Messers, an dessen Geldbörse zu gelangen. Hierauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Erst als zwei Frauen eingriffen, die ebenfalls von dem 27-Jährigen angegriffen wurden, soll er abgelassen haben und ohne Beute vom Tatort geflüchtet sein.

Aufgrund der Personenbeschreibung und eines Hinweises auf den möglichen Aufenthaltsort nahmen Zivilfahnder den mutmaßlichen Täter wenig später fest. Der polizeibekannte Mann, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ins Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums eingeliefert und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

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