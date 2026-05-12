Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260512 - 0597 Frankfurt - Seckbach: Festnahme nach rassistischen Beleidigungen gegenüber Kindern

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am Sonntagnachmittag (10. Mai 2026) gegen 15:45 Uhr einen 67-jährigen Mann im Bereich der Vatterstraße fest. Dieser soll kurz zuvor zwei Kinder rassistisch beleidigt haben. Beim Eintreffen der Polizei wiederholte er seine Beleidigung und äußerte verfassungsfeindliche Parolen.

Er wird sich jetzt für seine Äußerungen strafrechtlich verantworten müssen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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