Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260512 - 0597 Frankfurt - Seckbach: Festnahme nach rassistischen Beleidigungen gegenüber Kindern
Frankfurt (ots)
(ha) Polizisten nahmen am Sonntagnachmittag (10. Mai 2026) gegen 15:45 Uhr einen 67-jährigen Mann im Bereich der Vatterstraße fest. Dieser soll kurz zuvor zwei Kinder rassistisch beleidigt haben. Beim Eintreffen der Polizei wiederholte er seine Beleidigung und äußerte verfassungsfeindliche Parolen.
Er wird sich jetzt für seine Äußerungen strafrechtlich verantworten müssen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell