Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260512 - 0596 Frankfurt - Zeilsheim: Angriff auf Polizeibeamten nach Familienstreitigkeiten

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Montagabend (11. Mai 2026) unterbanden Polizeibeamte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Familienmitgliedern. Noch während des Einsatzes wurden sie von der Familie angegriffen.

Polizeibeamte erhielten gegen 22:10 Uhr die Meldung über laute Streitigkeiten aus einer Wohnung in der Rombergstraße. Die erste Streife vor Ort konnte zwei Eheleute und deren erwachsenen Sohn in ihrer Wohnung antreffen. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann seine Ehefrau nach aktuellen Erkenntnissen kurz zuvor geschlagen haben soll. Einer Aufforderung die Wohnung zu verlassen kam der Ehemann nicht nach. Da er zunehmend aggressiver wurde, mussten die Beamten ihn zu Boden bringen.

Die Situation wurde für die Polizisten noch dynamischer, denn kurz darauf schlug auch der Sohn der beiden Eheleute auf seine Mutter ein. Einer der beiden Polizisten schritt ein und versuchte, ihn unter Kontrolle zu bringen. Noch während der Festnahme griff nun auch die Mutter einen der beiden Polizisten an.

Mit dem Eintreffen weiterer Streifen konnte die Situation endgültig beruhigt werden.

Gegen die drei Familienangehörigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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