Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260511 - 0594 Frankfurt - Dornbusch: Festnahme einer Einbrecherbande nach Einbruch in Handyladen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntagvormittag (10. Mai 2026) meldeten mehrere Zeugen einen Einbruch in ein Handygeschäft in der Eschersheimer Landstraße. Die Polizei nahm die Täter kurze Zeit später fest.

Gegen 09:15 Uhr meldeten Zeugen einen gerade stattfindenden Einbruch in ein Handygeschäft durch mindestens drei Täter. Schnell verlegten zahlreiche Polizisten an die gemeldete Adresse.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren die Täter bereits auf der Flucht, durch die Zeugen waren jedoch Bilder und Videos der Täter angefertigt worden, welche sie den Polizisten zur Verfügung stellten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte zunächst ein 20-jähriger Tatbeteiligter festgenommen werden, gegen den bereits ein Haftbefehl aus München vorlag. Wenig später gelang es den Einsatzkräften durch intensive Fahndungsmaßnahmen nach und nach insgesamt vier weitere Täter festzunehmen. Darüber hinaus entdeckten aufmerksame Streifen Teile des Diebesguts, welches dem Geschäftsinhaber wieder ausgehändigt werden konnte.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 55408 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Es ist beabsichtigt, die fünf festgenommenen wohnsitzlosen Männer im Alter von 17 bis 37 Jahren am heutigen Tag dem Haftrichter vorzuführen.

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