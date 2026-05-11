Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260511 - 0591 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Habseligkeiten in Brand gesetzt - Festnahme

Frankfurt (ots)

(la) Am frühen Samstagmorgen (09. Mai 2026) entzündete ein Mann mehrere Gegenstände, die in einem Kinderwagen transportiert wurden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 03:00 Uhr begab sich eine 34-jährige wohnsitzlose Frau in das Gebäude des Hauptbahnhofs. Sie führte dabei einen Kinderwagen mit ihren Habseligkeiten mit sich. In der folgenden halben Stunde lief der spätere Tatverdächtige mehrfach an ihr vorbei und entschloss sich aus unbekannten Gründen unvermittelt dazu, die Gegenstände im Kinderwagen anzuzünden. Dieser stand schnell in Vollbrand und wurde durch anwesende Zeugen von der 34-Jährigen weggezogen. Sie blieb unverletzt.

Der 26-jährige, ebenfalls wohnsitzlose Mann, wurde im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung im nahen Umfeld durch Polizisten aufgegriffen und festgenommen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Weshalb er den Kinderwagen in Brand setzte, ist nun Teil der Ermittlungen.

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