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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260510 - 0589 Frankfurt - Nordend: Sachbeschädigung durch Feuer an Mülleimer

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte erhielten in der Nacht von Samstag (09. Mai 2026) auf Sonntag (10. Mai 2026) gegen 01:50 Uhr die Nachricht, dass eine Gruppe von Jugendlichen gerade einen Mülleimer im Güntherburgpark in Brand gesetzt hätte. Durch den Brand schmolz dieser komplett und die angrenzende Laterne wurde leicht beschädigt. Die Feuerwehr löschte den brennenden Mülleimer, eine anschließende Fahndung nach den Verursachern verlief bis zum jetzigen Zeitpunkt erfolglos.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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