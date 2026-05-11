POL-F: 260509 - 0590 Frankfurt - Sachsenhausen: Bezugnahme zu 0586 - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots) - (ha) Polizisten nahmen am gestrigen Samstagmorgen (09. Mai 2026) einen Mann fest, der zuvor antisemitische Äußerungen getätigt haben soll. Die Beamten waren gegen 09:40 Uhr auf einer Präventivstreife auf der Zeil unterwegs, als sie von dem 56-jährigen Geschädigten angesprochen wurden. Dieser sei gerade von einem 51-Jährigen antisemitisch ...

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