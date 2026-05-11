Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260511 - 0592 Frankfurt - Innenstadt: Bedrohung mit Messer

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von Sonntag (10. Mai 2026) auf Montag (11. Mai 2026) kam es zu einer Bedrohung mit einem Messer in der Innenstadt. Verletzt wurde niemand.

Aus unbekannten Gründen gerieten gegen 00:30 Uhr ein 28-Jähriger und ein 36-Jähriger in einer Bar in der Alten Gasse in Streit. Hierbei zückte der 36-jährige Mann ein Messer und bedrohte den 28-jährigen Mann damit, bevor er letztlich die Flucht ergriff. Um die anfangs unklare Sachlage zu beruhigen, verlegten mehrere Polizeistreifen an den Tatort und sicherten diesen ab.

Nachdem die Polizisten über weitere Ermittlungen vor Ort den Aufenthaltsort des 36-Jährigen ermittelten, wurde er in einer Bar in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nun Teil der Ermittlungen.

Gegen den Festgenommenen wird nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

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