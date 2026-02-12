Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: LKW kommt von Fahrbahn ab - Baum blockiert B214

Eicklingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12. Februar 2026 wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen um 04:51 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung auf der B214 in Richtung Celle alarmiert.

Auf der Bundesstraße 214, zwischen der Abfahrt nach Wathlingen und dem örtlichen Hotel, war ein Tanklastzug von der Straße abgekommen und im Seitengraben zum Stehen gekommen. Der auf Abwege geratene LKW kollidierte hierbei mit einem Straßenbaum, der daraufhin umstürzte und auf die Fahrbahn ragte. Der Fahrer des LKW blieb hierbei unverletzt. Eine Lageerkundung ergab, dass an dem verunfallten Tanklastzug keine Betriebsstoffe ausliefen und der Tank unbeschädigt blieb.

Infolgedessen leuchtete die Feuerwehr die Unfallstelle weiträumig aus und sicherte den Bereich ab. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die B214 voll gesperrt werden. Die primäre Aufgabe der Einsatzkräfte bestand darin, den umgestürzten Baum mittels Motorkettensäge zu zerlegen und von der Fahrbahn zu räumen.

Nachdem der Baum sowie eine ebenfalls beschädigte Telefonleitung vom LKW entfernt worden waren, konnte der Einsatz für die Feuerwehr nach knapp einer Stunde beendet werden.

Zur Unfallursache sowie der Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

