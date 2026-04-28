Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Reh in Eingangspforte eingeklemmt

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Lehrte (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte sowie die Tierretter der Ortsfeuerwehr Röddensen um 7:35 Uhr zu einem Tierrettungseinsatz in den Steigerweg in der Kernstadt Lehrte gerufen. Passanten hatten dort ein in einer Eingangspforte festhängendes Reh entdeckt.

Vor Ort bestätigte sich die Lagemeldung, ein Rehbock steckte mit der Hüfte zwischen den Gitterstäben einer Metallpforte fest und war nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft wieder zu befreien. Nachdem das Tier mit einer Decke über den Kopf beruhigt werden konnte, wurden die Gitterstäbe mit einem hydraulischen Spreizer so weit auseinander gedrückt, dass das Tier schnell aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. Ein ebenfalls alarmierter Jagdpächter verbrachte das Tier anschließend mit Hilfe einer Transportbox auf ein Feld außerhalb von Lehrte und konnte das Tier dort unverletzt in die Freiheit entlassen.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte, die Tierrettung aus Röddensen mit insgesamt 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften, der Feuerwehrpressesprecher sowie der Jagdpächter

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