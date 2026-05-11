PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260511 - 0593 Frankfurt - Innenstadt: Öffentliches Schäferstündchen endet in Festnahme

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (10. Mai 2026) meldeten mehrere Zeugen ein Pärchen im Bereich des Brockhausbrunnens, welche öffentlich den Liebesakt durchführen würden.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren die beiden Liebhaber bereits flüchtig, konnten jedoch im Nahbereich angetroffen und gestellt werden.

Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 12:44

    POL-F: 260511 - 0592 Frankfurt - Innenstadt: Bedrohung mit Messer

    Frankfurt (ots) - (la) In der Nacht von Sonntag (10. Mai 2026) auf Montag (11. Mai 2026) kam es zu einer Bedrohung mit einem Messer in der Innenstadt. Verletzt wurde niemand. Aus unbekannten Gründen gerieten gegen 00:30 Uhr ein 28-Jähriger und ein 36-Jähriger in einer Bar in der Alten Gasse in Streit. Hierbei zückte der 36-jährige Mann ein Messer und bedrohte den 28-jährigen Mann damit, bevor er letztlich die Flucht ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:44

    POL-F: 260511 - 0591 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Habseligkeiten in Brand gesetzt - Festnahme

    Frankfurt (ots) - (la) Am frühen Samstagmorgen (09. Mai 2026) entzündete ein Mann mehrere Gegenstände, die in einem Kinderwagen transportiert wurden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Gegen 03:00 Uhr begab sich eine 34-jährige wohnsitzlose Frau in das Gebäude des Hauptbahnhofs. Sie führte dabei einen Kinderwagen mit ihren Habseligkeiten mit sich. In der ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 08:21

    POL-F: 260511 - 0590 Frankfurt - Sachsenhausen: Bezugnahme zu 0586 - Fahndungsrücknahme

    Frankfurt (ots) - (la) Die 15-jährige Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden, die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren