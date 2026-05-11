Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260511 - 0593 Frankfurt - Innenstadt: Öffentliches Schäferstündchen endet in Festnahme
Frankfurt (ots)
(la) Am Sonntag (10. Mai 2026) meldeten mehrere Zeugen ein Pärchen im Bereich des Brockhausbrunnens, welche öffentlich den Liebesakt durchführen würden.
Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren die beiden Liebhaber bereits flüchtig, konnten jedoch im Nahbereich angetroffen und gestellt werden.
Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.
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