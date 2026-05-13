Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250513 - 0601 Frankfurt-Oberrad: Tageswohnungseinbruchdiebstahl - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Vormittag (12. Mai 2026) ereignete sich in Oberrad ein Tageswohnungseinbruch.

Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich drei unbekannte, weibliche Tatverdächtige Zutritt zu einem Hausflur im Goldbergweg. Dort hebelten sie die Wohnungstür des 34-jährigen Wohnungsinhabers im ersten Obergeschoss auf und gelangten so in die Wohnung. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Zimmer. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im unteren vierstelligen Bereich. Danach flüchteten die drei Unbekannten in Richtung Bleiweißstraße. Dort konnten Zeugen beobachten, wie sie vermutlich in einen grauen VW einstiegen und wegfuhren. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme waren die Zeugen nicht mehr vor Ort.

Die Täterinnen können wie folgt beschrieben werden: Weiblich, circa 16-20 Jahre alt, circa 165 cm groß, mitteleuropäischer Phänotyp, trugen lange braune Haare und helle Kleidung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der 069 / 755 - 52199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden die oben genannten Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell