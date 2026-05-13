Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260513 - 0602 Frankfurt - Bockenheim: Sexueller Übergriff auf 16- Jährige - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Mann berührte nach aktuellen Erkenntnissen in der Nacht von Dienstag (11. Mai 2026) auf Mittwoch (12. Mai 2026) eine 16-jährige gegen ihren Willen im Intimbereich, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die Geschädigte und der Beschuldigte begegneten sich gegen 22:10 Uhr in der Straßenbahn. Schon hier soll er sich neben sie gesetzt und sie unsittlich berührt haben. Als sie an der Voltastraße ausstieg, begaben sich beide auf einen nahe gelegenen Spielplatz. Hier berührte er sie gegen ihren Willen im Intimbereich. Nachdem sie dies mehrfach ablehnte, verließ er schließlich die Örtlichkeit.

Er kann wie folgt beschrieben werden.

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kräftige Statur, Vollbart

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der 069 / 755 - 51608 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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