POL-LIP: 17-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad
Lippe (ots)
Lemgo-Matdorf-Kirchheide, 24.05.2026
Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer befuhr am Samstag (24.05.26) gegen 13:30 Uhr die Vlothoer Straße in Richtung Entrup. In einer Kurve kam er zu Fall, wobei das Kleinkraftrad in den entgegenkommenden Pkw eines 60-Jährigen rutschte. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt; am Kleinkraftrad sowie am Pkw entstand Sachschaden.
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