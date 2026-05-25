POL-LIP: E-Scooterfahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Lippe (ots) - Lemgo-Matdorf-Kirchheide, 24.05.2026 Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer befuhr am Samstag (24.05.26) gegen 13:30 Uhr die Vlothoer Straße in Richtung Entrup. In einer Kurve kam er zu Fall, wobei das Kleinkraftrad in den entgegenkommenden Pkw eines 60-Jährigen rutschte. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt; am Kleinkraftrad sowie am Pkw entstand Sachschaden. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle ...

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