POL-LIP: E-Scooterfahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt
Lippe (ots)
Detmold-Heidenoldendorf, 24.05.2026
Ein 27-jähriger E-Scooterfahrer wurde am Samstag (24.05.26) gegen 04:50 Uhr in Heidenoldendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest legte den Verdacht der absoluten Fahruntüchtigkeit nahe. Es erfolgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des E-Scooters.
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