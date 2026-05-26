Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Einbrecher gelangen in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (22./23.05.2026) haben sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Lärchenweg verschafft, indem sie eine Tür aufhebelten. Der Einbruch wurde am Samstag gegen 0.20 Uhr bemerkt. Sie durchwühlten das Haus auf der Suche nach Diebesgut und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mindestens Goldmünzen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.

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