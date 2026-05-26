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Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruchsversuch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Im Lopshorner Weg versuchten bislang Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25.05.2026) in ein Einfamilienhaus einzubrechen, indem sie ein Fenster beschädigten. Eine Bewohnerin hörte gegen 4 Uhr verdächtige Geräusche und machte lautstark auf sich aufmerksam. Vermutlich fühlten sich die Einbrecher gestört und ließen von ihrem Einbruchsversuch ab. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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