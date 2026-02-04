Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrer stürzt in Mauritz - Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Münster (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer ist am Montagabend (02.02., 18:20 Uhr) auf dem Peter-Rosegger-Weg bei einem Unfall gestürzt und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen und zwei weitere Unfallbeteiligte.

Den Angaben des 15-jährigen Münsteraners zufolge fuhr er mit seinem Fahrrad auf dem Peter-Rosegger-Weg in Richtung Mondstraße. Vor ihm lief auf der Fahrbahn ein bislang unbekannter Fußgänger in gleicher Richtung. Als der 15-Jährige an dem Fußgänger vorbeifahren wollte, öffnete sich die Fahrertür eines parkenden Pkw. Der Fußgänger wich der Tür aus und kollidierte dabei mit dem Fahrradlenker des Münsteraners. Daraufhin stürzte der 15-Jährige zu Boden. Sowohl der Fußgänger als auch die bislang unbekannte Frau, die aus dem Pkw stieg, erkundigten sich nach dem Wohlergehen des Gestürzten, tauschten jedoch keine Personalien aus, bevor sie sich trennten. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass der Jugendliche leicht verletzt war.

Nach Aussagen des 15-Jährigen war die Frau aus dem Pkw circa 50 Jahre alt und schlank. Sie hatte kurze braune Haare und trug eine Brille. Der Fußgänger war circa 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte eine korpulente Statur. Er trug einen Rucksack. Die Polizei bittet Zeugen und die unbekannten Unfallbeteiligten, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

