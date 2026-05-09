POL-PDLU: Einbruch in Baucontainer
Speyer (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag (07.05.2026, 16:30 Uhr) bis Freitag (08.05.2026, 07:10 Uhr) wurde am Melchior-Heß-Park ein Baustellencontainer aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
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