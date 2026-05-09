Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Baucontainer

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (07.05.2026, 16:30 Uhr) bis Freitag (08.05.2026, 07:10 Uhr) wurde am Melchior-Heß-Park ein Baustellencontainer aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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