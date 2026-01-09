PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dachstuhlbrand in Ladengeschäft - 1. Nachtragsmeldung

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6188640

Nachdem am 01.01.2026 ein Dachstuhl oberhalb eines Ladengeschäftes in der Gutenbergstraße in Speyer in Brand geriet, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Brandermittler der Kriminalpolizei haben gemeinsam mit einem Brandgutachter den Brandort am 08.01.2026 begangen. Eine abschließende Untersuchung konnte aufgrund des einsturzgefährdeten Dachstuhls nicht durchgeführt werden. Diese kann erst nach Abtragung des Dachs erfolgen. Die Schadenshöhe wird auf rund 500.000 - 800.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022 (außerhalb der Bürozeiten 0621 963-0)
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

