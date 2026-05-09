Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung in der Mundenheimer Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026 um 02:00 Uhr, befanden sich zwei junge Männer, im Alter von 19 und 21 Jahren, fußläufig in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen, wo sie auf einen unbekannten Mann trafen. Nach einem kurzen Gespräch schlug der unbekannte Mann dem 21-Jährigen gegen den Kopf, welcher hieraufhin zu Boden ging. Der junge Mann musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Mann flüchtete und konnte im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Dieser wird als kräftig beschrieben. Eine Strafanzeige hinsichtlich der Körperverletzung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

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