Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raub in Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026 gegen 03:00 Uhr, befand sich ein 27-jähriger Ludwigshafener fußläufig in der Bismarckstraße. Hier traf er auf einen unbekannten Täter, welcher ihn körperlich anging, weiter bedrohte und nach Wertgegenständen durchsuchte. Der unbekannte Täter konnte hierbei Bargeld erlangen und flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch starke Polizeikräfte verliefen negativ.

Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

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