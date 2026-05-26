POL-LIP: Lemgo. In Wohnung eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Senefelder Straße verschaffte sich ein Einbrecher am Sonntag (24.05.2026) zwischen 13 und 16.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.
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