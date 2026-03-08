Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person

Windischleuba (ots)

Am Freitag, 06.03.2026 gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der L1355 in Höhe der Auffahrt zur B93 am Zschaschelwitzer Kreuz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 36-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die Straße aus Windischleuba kommend und wollte nach links auf die B93 fahren. Beim Abbiegen übersah er den ihm entgegenkommenden 21-jährigen VW-Fahrer und es kam zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Der jüngere der beiden Männer verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden. An der Unfallstelle gab es bis ca. 15:30 Uhr Verkehrseinschränkungen.

