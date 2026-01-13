Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Jaguar gestohlen + Versuchter Einbruch in Schule + Spuren an der Wohnungstür +

Altenstadt: Jaguar gestohlen

Die urlaubsbedingte Abwesenheit eines Altenstädters nutzten Autodiebe im Zeitraum zwischen Heiligabend (24.12.2025), 11:00 Uhr und Samstag (10.01.2026), 20:00 Uhr aus. Sie stahlen einen schwarzen Jaguar F-Pace, der im Fasanenweg auf der Straße abgestellt war. Die Polizei fragt daher: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist der schwarze Jaguar nach Heiligabend noch aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen BÜD-SF 666 machen? Zeugen werden gebeten die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 zu kontaktieren.

Butzbach: Versuchter Einbruch in Schule

Unbekannte versuchten in der Zeit von Montag (12.01.2026), 17:00 Uhr bis Dienstag (13.01.2026), 06:50 Uhr eine Zugangstür zur Gabriel-Biel-Schule aufzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben und blieben ohne Beute. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, können unter der Rufnummer 06033 70430 mit der Polizeistation Butzbach in Kontakt treten.

Karben: Spuren an der Wohnungstür

Am Montagabend (12.01.2026) gegen 18:30 Uhr stellten die Bewohner der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Klein-Karben Spuren eines versuchten Einbruchs an ihrer Wohnungstür fest. Der Tatzeitraum konnte lediglich auf den 31.12.2025, 12:30 Uhr bis Montagabend eingegrenzt werden. Unbekannte hatte sich in dieser Zeit Zugang zum Wohnhaus verschafft. Das Öffnen der Wohnungstür gelang ihnen jedoch nicht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

