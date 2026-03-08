Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradlärm sorgt für eine Auseinandersetzung in Weida

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag den 07.03.2026 kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in der Quellenstraße in Weida. Auslöser hierfür war, dass Umherfahren einer 38-Jährigen Frau mit einem Cross-Motorrad, was in den Augen der zweiten Beteiligten, 32-Jährigen Frau, aufgrund des Geräuschpegels als störend empfunden wurde. Zudem soll an dem Motorrad auch kein Kennzeichen angebracht gewesen sein. Aufgrund dessen entschloss sich die 32-Jährige dazu das Ganze selbst in die Hand zu nehmen und versuchte die Motorradfahrerin von diesem herunter zu ziehen. Um einen Sturz zu vermeiden musste die Fahrerin das Motorrad stoppen und es kam anschließend zu weiteren Streitigkeiten zwischen den beiden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass die 38-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und für das Motorrad kein Versicherungsschutz bestand. Zudem beleidigte diese die 38-Jährige während der laufenden Maßnahmen. Aufgrund der genannten Verstöße wurde gegen diese ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen die 32-Jährige wurde durch die Polizeiinspektion Greiz ebenfalls, aufgrund des begangen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. <MS>

