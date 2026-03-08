PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradlärm sorgt für eine Auseinandersetzung in Weida

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag den 07.03.2026 kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in der Quellenstraße in Weida. Auslöser hierfür war, dass Umherfahren einer 38-Jährigen Frau mit einem Cross-Motorrad, was in den Augen der zweiten Beteiligten, 32-Jährigen Frau, aufgrund des Geräuschpegels als störend empfunden wurde. Zudem soll an dem Motorrad auch kein Kennzeichen angebracht gewesen sein. Aufgrund dessen entschloss sich die 32-Jährige dazu das Ganze selbst in die Hand zu nehmen und versuchte die Motorradfahrerin von diesem herunter zu ziehen. Um einen Sturz zu vermeiden musste die Fahrerin das Motorrad stoppen und es kam anschließend zu weiteren Streitigkeiten zwischen den beiden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass die 38-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und für das Motorrad kein Versicherungsschutz bestand. Zudem beleidigte diese die 38-Jährige während der laufenden Maßnahmen. Aufgrund der genannten Verstöße wurde gegen diese ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen die 32-Jährige wurde durch die Polizeiinspektion Greiz ebenfalls, aufgrund des begangen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 08:03

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Greiz

    Greiz (ots) - Greiz. In der Nacht vom 05.03. auf den 06.03.2026 beschädigten bisweilen unbekannte Täter die Glasscheibe einer Balkontür des Greizer Senioren- und Pflegeheims in der Marienstraße in 07973 Greiz. Hierbei betraten die Täter den rückwärtigen Bereich des Objektes in der Marienstraße und warfen hier mittels eines Steines die Glasscheibe zur Tür ein. Hierbei wurde die Tür beschädigt, jedoch war ein ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 07:46

    LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Gera (ots) - Am Sonntag, den 08.03.2026 wurde durch eine Streife der Polizei Gera gegen 01:30 Uhr ein Pkw in der Zeulsdorfer Straße festgestellt, welcher durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 42-jährige ukrainische Fahrzeugführer offenbar stark alkoholisiert war. Dieser war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. In ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 07:37

    LPI-G: Beziehungsstreit endet mit Schlägen

    Gera (ots) - Am 08.03.2026 wurde die Polizei Gera um 00:00 Uhr durch Bürger informiert, dass in der Heinrichstraße zum Durchgang der Gera Arcaden ein junger Mann auf zwei Frauen einwirkt. Durch die eingesetzten Beamten konnte die Personengruppe schnell aufgefunden und getrennt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen dem anfang 20 jährigen syrischen Mann und einer der beiden anfang 40 jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren