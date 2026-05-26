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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schwörstadt: Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer steht im Verdacht unter Drogeneinfluss den Straßenverkehr gefährdet zu haben.

Am Freitag, 22.05.2026, gegen 22.00 Uhr, befuhr eine Polizeistreife die Bundesstraße 34 von Rheinfelden kommend in Richtung Schwörstadt, als der 25-Jährige versuchte den Streifenwagen zu überholen. Aufgrund Gegenverkehres bremste der Fahrer des Streifenwagens stark ab und der sich auf der Gegenfahrbahn befindliche 25-Jährige scherte wieder hinter dem Streifenwagen ein, woraufhin es fast zu einem Beinaheunfall mit dem Streifenwagen kam. Im Anschluss wurde der 25-Jährige einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde einbehalten.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht nun die Fahrerin oder den Fahrer des entgegenkommenden Pkw, welche durch das Überholmanöver womöglich gefährdet wurden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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