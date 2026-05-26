Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Steinen: Streifvorgang zwischen Pkw und E-Scooter - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.05.2026, gegen 16.45 Uhr, soll es im Begegnungsverkehrs im Hölzleweg (Gemeindeweg) zu einem Streifvorgang zwischen einem Pkw und einem E-Scooter gekommen sein. Die 14-jährige Fahrerin des E-Scooters befuhr mit einem 15-jährigen Mitfahrer den Hölzleweg talwärts, als ihnen auf dieser Strecke ein Pkw mit einem Anhänger entgegenkam. Auf dem engen Weg sei es zu einem Streifvorgang gekommen und die 14-Jährige sowie ihr 15-jähriger Mitfahrer stürzten in den Wald. Beide verletzten sich dabei leicht. Der 74-jährige Pkw-Fahrer will von dem Unfall nichts mitbekommen haben und fuhr weiter. Im Nachgang konnte er ermittelt werden.

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