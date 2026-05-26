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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl: Unfallflucht in der Neunlindenstraße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, kam es nachmittags in der Neunlindenstraße in Vogtsburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Das Fahrzeug des Geschädigten, ein hellblauer Lamborghini, war zu dieser Zeit am Fahrbahnrand der Neunlindenstraße in Höhe des Objekts mit der Hausnummer 25 geparkt. Bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug bemerkte der Fahrzeugführer, dass der linke Außenspiegel abgerissen wurde.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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