Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Buchheim: Versuchter Diebstahl einer Kasse an Verkaufsstand

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026 um 21:37 Uhr, versuchten zwei männliche Personen an einem Verkaufsstand in March-Buchheim in der Holzhauser Straße, Höhe des Ortsausgangs in Richtung Holzhausen, eine Kasse zu entwenden. Die Kasse war offen zugänglich am Verkaufsstand befestigt. Den Tätern gelang es nicht, die Kasse zu entwenden.

Laut Zeugenaussagen soll es sich hierbei um Jugendliche oder Heranwachsende gehandelt haben.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

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