POL-FR: Ühlingen-Birkendorf/ Ühlingen: Wasserdampf von Solarmodul ruft Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan
Freiburg (ots)
Zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Dienstag, 26.05.2026 gegen 16.20 Uhr in der Straße "Im Schelgen". Hier wurde Rauch, ausgehend von einem Solarmodul gemeldet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste rückten an. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem gemeldeten Rauch um Wasserdampf handelte, welcher aufgrund einer defekten Leitung am Solarmodul austrat. Verletzt wurde niemand.
md/tb
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