Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin wird Schmuck gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Brüggen-Bracht (ots)

Bereits am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Stiegstraße in Bracht zu einem Schmuck-Diebstahl. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Eine 72-jährige Frau aus Brüggen war zu Fuß in der Marktstraße unterwegs, als plötzlich ein schwarzer Pkw neben ihr anhielt und eine Frau, die auf dem Rücksitz saß, sie ansprach. Die Seniorin verstand nicht genau, was die Frau sagte, und trat näher ans Auto. Die unbekannte Frau griff sofort ihren Arm und zog sie näher an sich heran. Dann legte sie ihr eine Halskette um den Hals. Daraufhin stieg der Fahrer aus dem Auto aus, redete ebenfalls auf die Dame ein und begann, ihr zwei Ketten und eine Uhr um das Handgelenk zu binden. Zeitgleich zog er ihren goldenen Armreif ab. Beide taten so, als würden sie die Frau kennen. Nachdem der Mann den Armreif abgezogen hatte, begann die Brüggenerin zu schreien, und die beiden Unbekannten flüchteten mit dem dunklen Kombi mit Dortmunder Kennzeichen in Richtung Königstraße. Die Unbekannten beschreibt die Frau wie folgt: Der Mann war zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, hatte kurze schwarze Haare und einen schwarzen Bart und trug dunkle Kleidung. Die Frau war circa 30 Jahre alt und trug ein buntes T-Shirt. Das Kriminalkommissariat 2 sucht nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (386)

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