POL-VIE: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt
Viersen-Süchteln (ots)
Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Viersen war in der Ritterstraße in Richtung Süchteln unterwegs. In einem Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und verunfallte. Dabei wurde er schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. /jk (383)
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