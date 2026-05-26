Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nach Einbruch in Dülken ermittelt die Polizei

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wacholderweg in Dülken. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte, dass die Terrassentür der abwesenden Nachbarn offenstand. Daraufhin ging sie über das Gartentor zum Haus. Zwei maskierte Männer kamen ihr aus der Terrassentür entgegen. Als die Frau versuchte, sie aufzuhalten, wurde sie von einem der Täter geschubst, sodass es den Männern gelang, in Richtung Rohrbuschstraße zu fliehen. Die Frau rief um Hilfe und bat darum, die Männer aufzuhalten. In der Rohrbuschstraße gelang es drei Passanten, einen der Tatverdächtigen festzuhalten. Der andere stieg in einen geparkten Pkw und lenkte den Wagen in Richtung der Passanten. Hier gelang es dem Unbekannten, sich loszureißen und in den Pkw mit auswärtigem Kennzeichen einzusteigen. Das Kriminalkommissariat 2 fragt nun, ob Sie Hinweise zu den Unbekannten haben. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /jk (381)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell