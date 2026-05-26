Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Jugendlicher wird leicht verletzt - Polizei sucht Hinweise

Viersen (ots)

Am Samstagabend kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Viersen. Vorausgegangen war wohl ein Disput zwischen einem 15-Jährigen aus Viersen und einer anderen Personengruppe mit circa 6 Personen nach einem Freibad-Besuch in Grefrath. Der Jugendliche wollte danach in einen Bus einsteigen, zwei Personen aus der Gruppe versuchten ihn jedoch daran zu hindern, jedoch gelang es ihnen nicht. Als er am Viersener Busbahnhof ausstieg, erwarteten ihn bereits zwei ihm unbekannte Personen, welche sich als zugehörig der eben genannten Personengruppe bekannten. Einer der beiden bat um ein Gespräch und sie gingen in Richtung eines früheren Fitnessstudios, um zu reden. Das passierte jedoch nicht, weil der Unbekannte sofort ausholte und den Jugendlichen schlug. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann auf einem Motorrad. Das Ganze passierte gegen 21:15 Uhr. Der Junge beschreibt den Unbekannten wie folgt: Er hatte kurze braune Haare, trug einen Ziegenbart, eine blaue Arbeitshose und er trug einen Motorradhelm mit sich. Haben Sie Hinweise zu dem Unbekannten? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (379)

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