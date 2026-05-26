POL-VIE: Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses
Viersen (ots)
Am Samstag, 23. Mai, kam es zum Brand einer Wohnung im dritten Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Hahn-Straße in Viersen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, jedoch ist die Wohnung zunächst unbewohnbar. Die Brandursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden, daher übernimmt das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen und sucht nach möglichen Hinweisen. Melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (376)
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