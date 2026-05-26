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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Viersen (ots)

Am Samstag, 23. Mai, kam es zum Brand einer Wohnung im dritten Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Hahn-Straße in Viersen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, jedoch ist die Wohnung zunächst unbewohnbar. Die Brandursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden, daher übernimmt das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen und sucht nach möglichen Hinweisen. Melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (376)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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