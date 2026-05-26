POL-VIE: Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Kempen (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 16:40 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Kempen-Tönisberg im Bereich Vinnbrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden. Die bei einer 77-jährigen Frau aus Oberhausen zunächst angenommene Lebensgefahr konnte später in einem Krankenhaus wieder ausgeschlossen werden. Wie es zu dem Unfall kam: ...

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