Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Kind bei Unfall schwer, möglicherweise lebensgefährlich verletzt

Brüggen (ots)

Am Pfingstsamstagnachmittag ist in Brüggen ein zweijähriges Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Notarzt vor Ort konnte Lebensgefahr nicht ausschließen.

Gegen 17.15 Uhr war der zweijährige Junge aus Brüggen vom Ausgang eines Spielplatzes aus auf den Lindenweg gelaufen und dort vom Auto einer 83-jährigen Brüggenerin erfasst worden. Die Frau war mit ihrem Auto auf dem Lindenweg vom Erlenweg her kommend in Richtung Birkenweg unterwegs gewesen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Neuss unterstützte bei der Aufnahme des Unfalls. Der Lindenweg blieb bis gegen 21 Uhr gesperrt. /hei (373)

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