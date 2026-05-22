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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mit dem Rad durchs Pfingstwochenende

Kreis Viersen (ots)

Haben Sie für das Wochenende eine Fahrradtour geplant? Haben Sie sich vielleicht ein neues Pedelec zugelegt und wollen nun das schöne Wetter ausnutzen? Bitte beachten Sie, dass sich Pedelecs anders verhalten als konventionelle Fahrräder. Sie haben ein höheres Gewicht und erreichen schneller eine höhere Geschwindigkeit. Das kann beim Bremsen oder beim Vorbeifahren an einem Hindernis zu Gefahren führen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie auf einem unbefestigten Weg unterwegs sind. Individuelle Fahrfehler, wie die falsche Einschätzung der Geschwindigkeit anderer, können ebenfalls zu gefährlichen Situationen führen. Haben Sie Ihr Ziel erreicht, achten Sie bitte darauf, Ihr Rad richtig zu sichern. Nutzen Sie massive Ketten-, Falt- oder Bügelschlösser, um es an einem festen Gegenstand wie einem Fahrradständer oder Laternenpfahl anzuschließen. Nehmen Sie wertvolles Zubehör wie den Akku oder das Bedienteil unbedingt mit. Wenn Sie sich für den Sommer weiter fit machen möchten, nutzen Sie gerne das Angebot unseres Pedelec-Trainings, das wir insbesondere für Seniorinnen und Senioren in Kooperation mit der VHS Viersen anbieten. Die Termine finden Sie unter dem Stichwort "Pedelec" hier: https://www.kreis-viersen-vhs.de/

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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