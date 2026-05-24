Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Hausfriedensbruch endet schwerverletzt im Krankenhaus

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Pfingstsonntag (24.05.2026) betrat ein 19-jähriger Viersener widerrechtlich ein verlassenes Firmengelände auf der Straße "Am Bengerhof" in 41334 Nettetal-Lobberich.

Gegen 12:30 Uhr wollte er das Firmengelände wieder verlassen und musste hierfür einen höheren Zaun überwinden. Bei dem anschließenden Versuch verletzte er sich schwer am Unterarm durch die Metallspitzen des Zaunes und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Ausflug endete zusätzlich mit einer Strafanzeige. (374)

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