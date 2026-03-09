Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (220) Mehrere Personen bei Busunfall verletzt - Zeugen gesucht
Nürnberg (ots)
Eine Gefahrenbremsung eines Schulbusses forderte am Montagmorgen (09.03.2026) mehrere Leichtverletzte. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.
Gegen 10:00 Uhr befuhr der Schulbus die Gleiwitzer Straße. An der Einmündung zur Breslauer Straße leitete der Fahrer eine abrupte Gefahrenbremsung bis zum Stillstand ein.
Dieses Bremsmanöver verletzte 12 Schüler einer Nürnberger Grundschule leicht; der Rettungsdienst brachte einen Schüler zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen insbesondere nach einem dunklen Pkw, der zum fraglichen Zeitpunkt vor dem Bus nach rechts in die Breslauer Straße abbog.
Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 / 6583-1530 zu melden.
Erstellt durch: Oliver Trebing
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell