POL-MFR: (220) Mehrere Personen bei Busunfall verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Eine Gefahrenbremsung eines Schulbusses forderte am Montagmorgen (09.03.2026) mehrere Leichtverletzte. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Gegen 10:00 Uhr befuhr der Schulbus die Gleiwitzer Straße. An der Einmündung zur Breslauer Straße leitete der Fahrer eine abrupte Gefahrenbremsung bis zum Stillstand ein.

Dieses Bremsmanöver verletzte 12 Schüler einer Nürnberger Grundschule leicht; der Rettungsdienst brachte einen Schüler zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen insbesondere nach einem dunklen Pkw, der zum fraglichen Zeitpunkt vor dem Bus nach rechts in die Breslauer Straße abbog.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 / 6583-1530 zu melden.

